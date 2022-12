En conversación con CNN Chile, Gonzalo Yuseff, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) comentó la política nacional contra el crimen organizado presentada por el Gobierno. En ese sentido, aseguró que “lo que se presentó tiene una virtud, que es no circunscribir la discusión a los temas legislativos, entonces lo que me parece bien es que se toman medidas prácticas”.