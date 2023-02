El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, se refirió al anuncio de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien descartó un traspaso de recursos de parte del Estado.

En entrevista con CNN Chile, Simón recordó que el fallo del 30 de noviembre de la Corte Suprema establece que el 30 de mayo debe haber salido la reglamentación a través de la cual se pone en práctica el recálculo los planes de salud, lo que pone en aprietos a las instituciones, pues no solamente el asunto parece “cada día peor”, sino que además “ya pasó la mitad del plazo” y “no hay nada sobre la mesa, ni mesa, ni fechas, ni cronogramas”.

“Este panorama agudiza la incerteza y la crisis que se vive cada día”, expresó el líder de la asociación.

Sobre la debacle que sufren las isapres y qué implicancias podría tener una posible caída de alguna de las instituciones, aseguró que depende de cómo se implemente el fallo y cómo la superintendencia, el Ministerio de Salud o una ley corta busquen una solución.

Simón hizo hincapié en que la incertidumbre solo ha crecido a medida que el grupo de trabajo que se formó entre miembros de la comisión de Salud de miembros del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados: “No ha mostrado nada, no se ve una solución, los prestadores y el gremio médico van preguntándose ‘cómo sigo trabajando de ahora en adelante’, los pacientes con tratamientos en camino no sabrán qué pasará con sus procesos e incluso que ‘las 100 mujeres que mañana tendrán un hijo no sabrán qué sucederá con esto’, solo a tres meses de que se implemente este fallo”.

“Es muy importante que el Gobierno tome el sentido de urgencia que este proceso requiere, para que esto funcione, se necesita un compromiso de voluntad política de parte de ellos“, finalizó.