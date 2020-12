El diputado Gonzalo Fuenzalida fue criticado por expertos, el ministro de Ciencias, Andrés Couve, y hasta el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego que afirmara que no se vacunaría contra el COVID-19 cuando las dosis lleguen al territorio nacional, explicando que aún debía pasar al menos un año de estudio para que fuera 100% confiable.

“Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable“, aseguró. Luego de recibir algunos comentarios por su postura, agregó que no es “antivacuna” y que su llamado es a la cautela.

En conversación con CNN Chile el parlamentario ahondó en esta polémica, señalando que “las críticas a veces son bastante injustas”.

“El contexto en que dije eso fue una entrevista radial y me preguntaron si me vacunaría hoy día. Y yo dije que hoy día no me vacunaría. Fui sincero. Podría haber dicho lo políticamente correcto, pero fui sincero”, añadió.

En ese sentido, explicó que ya que su hija tiene diabetes no tiene la total certeza de que una dosis contra el coronavirus que llegara hoy al país no tendrá efectos secundarios perjudiciales.

“Yo lo único que hice fue poner una duda razonable. Ahora, la cautela es importante en esto y la información también. El desafío para los que hoy están tomando la decisión de cuál vacuna traer, es importante hacer todos los esfuerzos de ir dando certeza y seguridad”, afirmó el diputado RN.

Finalmente, agregó: “(La vacuna) no es la única solución. La vacuna es una de las soluciones. Y científicos han dicho que esto es más menos un año de que la vacuna empieza a hacer efectos queridos en una población de millones. Lo único que estoy señalando que más que el exitismo, es la moderación, la cautela”.