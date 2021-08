Las autoridades de la zona norte del país han expresado su preocupación respecto a lo que podría llegar a suceder en las fronteras ante un eventual “colapso migratorio”, algo que ya experimentó la localidad de Colchane en febrero, con múltiples conflictos a causa del flujo de migrantes por pasos irregulares.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, señaló que la “situación en la región se hace insostenible (…) no tenemos noticias de la autoridad nuevamente y nos sentimos lejos de Santiago”.

El gobernador manifestó que desde el Ejecutivo no han recibido información en cuanto a cifras oficiales de migración en la región: “no hemos escuchado un reporte oficial del Gobierno, ni de la Delegación Presidencial que está a cargo de los temas migratorios y de seguridad, ni tampoco ningún boletín de nivel central”.

“Oficiamos al ministro Delgado hace un par de días y le solicitamos que se hagan cargo del Plan Colchane“, dijo Carvajal respecto al plan implementado por el Ejecutivo luego de la crisis migratoria que vivió la comunidad a comienzos de año. “A nosotros, como gobierno regional, nos encantaría colaborar (…) no tenemos la posibilidad de acercarnos a las autoridades centrales”, acusó.

Carvajal calificó como una “situación complicada” lo que está sucediendo actualmente en la zona, donde los migrantes han ocupado espacios públicos como plazas y playas para instalar carpas, y advirtió que “se va a volver dramático si sigue entrando esa cantidad de población migrante”.

“Creo que las autoridades han tenido la fortuna de que la migración que existe en Tarapacá es de paso, porque gran parte llega a Santiago”, afirmó

“No hay una actitud proactiva. Si no tenemos al ministro poniendo atención, esto se va a convertir en una crisis más insostenible que no vamos a poder enfrentar, no tenemos esas capacidades regionalmente”, concluyó el gobernador.