La presidenta de Evópoli y ex ministra de Transportes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hutt, se refirió al diálogo que mantienen los partidos políticos ante la continuidad del proceso constituyente.

La ingeniera civil señaló en Noticias Express de CNN Chile como “uno de los problemas” el hecho de que la propuesta del oficialismo contase con 99 integrantes —frente a los 50 que sugiere Chile Vamos—, pues “sumados a los escaños reservados y especialistas vamos llegando a cifras bastante parecidas a lo que fue la Convención anterior y quedó demostrado que era inmanejable“.

Sin embargo, también resaltó los aspectos positivos: “Hay que valorar que la propuesta que entregó el oficialismo está muy detallada, muy estructurada, así que eso facilita, también, la conversación y la identificación de puntos en que podemos avanzar”. La ex ministra también coincidió con las declaraciones de Diego Schalper respecto a “no atrincherarse”: “Creo que ninguno se ha atrincherado acá, de ninguno de los dos lados. Eso ha sumado también a avanzar; pero, ciertamente, no podemos acercarnos al número de lo que fue la convención anterior porque quedó demostrado que no funciona”.