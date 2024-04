Luego que la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), anunció que no repostulará al cargo en las próximas elecciones, Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, reiteró en CNN Chile su respaldo a la jefa comunal y confianza en sus palabras ante las diligencias de la Fiscalía por presunta corrupción al interior del municipio durante su mandato: “Yo no dudo para nada de todo lo que ella misma ha dicho públicamente y dado que hay algunas investigaciones abiertas, hay que esperar a que terminen. La institucionalidad es muy importante aquí, pero ella ha asegurado que no tiene involucramiento que la vaya a complicar, así que creo que nosotros podemos confiar en eso y esperar que terminen esos procesos”.

“Creo que es muy sano para todos -gobiernos municipales, partidos, la propia política- que todos estos casos se despejen o se formalicen, como el caso del alcalde (Daniel) Jadue, que ha entrado en una etapa en que sí ya se le hacen cargos. En el caso de Daniela Peñaloza eso no ocurre”, añadió.