La consejera constitucional y presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, abordó la convocatoria que hizo el presidente Gabriel Boric a todos los partidos políticos para firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado: “Lo que se ha planteado es una postura que no llama a la unidad. Mientras eso no se cumpla, no tendrá una convocatoria más amplia“, expresó en entrevista con CNN Chile.

“Nuestra prioridad es una instancia en la que podamos realmente encontrarnos en un punto para partir trabajando hacia el futuro en una mirada distinta. Por lo menos, eso no lo vemos todavía“, finalizó.