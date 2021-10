El diputado de Revolución Democrática (RD) Giorgio Jackson no descartó que se pueda “generar mayor precisión” sobre los delitos y circunstancias que puedan ser considerados en el proyecto que propone otorgar indulto para las personas detenidas tras el estallido social.

Además, el también vocero del comando presidencial de Gabriel Boric acusó que el Gobierno está repitiendo un falso guion sobre la supuesta responsabilidad del postulante de Apruebo Dignidad y la candidata Yasna Provoste en los hechos de violencia ocurridos el lunes pasado.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Jackson dijo que “al parecer el Gobierno está repitiendo el guion del día de ayer, ahora utilizando también a los parlamentarios de sus mismas filas para repetir un guion que lo van a repetir una y otra vez, y no por eso va a comenzar a ser cierto. No por mucho repetir las cosas cambian de falso a realidad”.

“En este caso lo que sí es absolutamente visible para cualquier persona y que quiera revisar en las redes sociales es cómo, al menos Gabriel Boric, antes de que ocurriera la conmemoración de los dos años, hizo un llamado para que esto sea sin violencia y posteriormente la condenó”, añadió.

Jackson también sostuvo que “obviamente eso no cambia nada. Alguien podría decir ‘mira, podemos todos y todas condenar la violencia y va a seguir ocurriendo’, la pregunta es qué hacemos, qué pasa detrás de eso. Qué es lo que sucede: se manifiestan, no sé, 50 mil, 80 mil personas, terminan habiendo algo así como 300 o 400 personas que pueden al final de la aglomeración generar destrozos muy graves, algunos que amedrentaron fuertemente a comerciantes locales, a trabajadores y trabajadoras que estaban dentro del comercio local, lo cual es gravísimo, pero no por eso tener todo el foco ahí”.

Posteriormente, el diputado de RD reiteró que el proyecto de indulto “tiene una fecha acotada: es desde el 18 de octubre (de 2019) hasta diciembre de 2020, por lo tanto, ninguno de los delitos que se cometan después están enmarcados en este proyecto. Más encima, excluye todos los delitos que tengan daños en las personas, o sea, algo que haya generado daño en una persona inmediatamente queda fuera del proyecto de indulto”.

“Por lo tanto, creo que hay mucho espacio para poder conversar sobre este tema, incluso se puede generar mayor precisión respecto a cuáles son aquellos delitos, cuáles son aquellas circunstancias en las cuales creemos se amerita un indulto, porque hoy día están siendo querellados, incluso, con la Ley de Seguridad del Estado”, sentenció.