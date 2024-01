El escritor y psicoanalista Gabriel Rolón conversó con CNN Chile sobre su libro La felicidad. “La felicidad me parece un tema importantísimo para indagar porque damos por sentado que todos queremos ser felices en la vida y a veces nos confundimos creyendo que lo que te hace feliz a ti me hace feliz a mí y eso no es cierto”, dijo, y agregó que “la felicidad es un enigma, algo que todos perseguimos sabiéndolo o sin saberlo”.