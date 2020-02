El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, respondió a quienes aseguran que la campaña por el Apruebo para una nueva Constitución está cooptada por partidos de izquierda y recordó que, además del apoyo de Mario Desbordes y otros en RN a la iniciativa, Evópoli también se manifestó a favor de cambiar la Carta Magna.

En entrevista con Marca Registrada en CNN Chile, el timonel de la DC valoró que senadores como Manuel José Ossandón (RN) y alcaldes como Joaquín Lavín (UDI) y Rodrigo Delgado (UDI) hayan hecho pública su postura por el Apruebo: “Hay mucha gente que entiende que no podemos tapar el sol con un dedo”.

Chahin también llamó a la calma a quienes apuntan a que el proceso constituyente puede generar inestabilidad en el país. “Este es un proceso super institucional, las reglas del juego quedaron claramente determinadas en la propia Constitución”, afirmó.

Y criticó a la campaña contraria asegurando que “lo que busca el Rechazo es sembrar la incertidumbre, el temor, la caricatura”.

Espacio para los independientes

La DC no formó alianzas con otros partidos para la franja televisiva del plebiscito. Según el presidente de la colectividad, se encuentran muy cómodos así y con eso esperan “dar mucho espacio a organizaciones sociales del Chile real”.

Sin embargo, también comentó que no cree en los caudillos “que se autoproclaman independientes y que ofrecen soluciones para todo: siempre sabemos cómo terminan. Yo creo que hay que dar espacio a los independientes y por eso que nos jugamos por eso para que puedan postular en igualdad de condiciones, pero eso no significa menospreciar los partidos. Los partidos son fundamentales, sin partidos políticos no hay democracia“.