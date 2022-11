El ex timonel de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, conversó con CNN Chile y calificó como “decepcionante” las primeras jornadas de Alberto Undurraga en la presidencia del partido. “Tenía mucha esperanza en que hiciera las cosas de otra forma, tengo una buena opinión, es una persona capaz, preparada y con trayectoria. Sin embargo, creo que cometió un error desde el inicio, y se lo planteé, que era asumir como presidente en esta misma mesa que estaba quebrada y que había demostrado no tener la capacidad de conducir el partido en el momento delicado en el que estaba”, dijo el también ex convencional.