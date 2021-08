El sábado Yasna Provoste (DC) se convirtió en la carta presidencial de Unidad Constituyente, alianza de partidos que este lunes oficializó su lista parlamentaria bajo el nombre de “Nuevo Pacto Social”.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, Francisco Vidal analizó el futuro político de la ex Concertación de cara a las elecciones del mes de noviembre e hizo un balance de la consulta ciudadana: “en mi opinión, tuvo un resultado que no me gustó en la capacidad de convocatoria. No obstante todas las dificultades, sin Servel, sin franja, pensé que podíamos avanzar un poco más en la convocatoria”.

El ex vocero de gobierno señaló que “el contraste es muy grande, entre hace tres meses ser la primera fuerza política del país y esta consulta ciudadana tener poca capacidad de convocatoria”.

“El error es no haber ido a primarias legales al igual que la derecha y la izquierda, ese es un error brutal”, agregó.

En el marco de la listas parlamentarias que se oficializaron el lunes, donde la ex Concertación apostó por una serie de rostros jóvenes, el vicepresidente del PPD opinó que “la gente está esperando nuevos rostros, hay que apostar a la renovación”.

“Si uno es coherente con los números de la última elección, la lista parlamentaria de la centroizquierda debiera ser la más votada”, anticipó el ex ministro, que agregó: “por qué en ocho meses va a haber un cambio tan grande en el electorado que nos dio como primera fuerza política en las elecciones territoriales de mayo”.

En esa línea, manifestó que la elección de listas parlamentarias dependerá de que estas y la candidata Yasna Provoste tengan el mismo relato. “Uno, reivindicar lo bien hecho. Dos, reconocer lo mal hecho. Tres, decir la vedad. La derecha se nos opuso a todo y un sector de la Concertación no estaba muy convencido de avanzar más rapido”, sentenció el ex vocero.