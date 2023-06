La diputada de la Unión Demócrata Independiente Flor Weisse criticó en entrevista con CNN Chile, las modificaciones que el Gobierno impulsará para la Ley Antiterrorista tras los últimos ataques explosivos que se han registrado en tres regiones del país: “Las FF.AA. no se mandan solas y, por lo tanto, hasta ahora lo que veo es que no hay ningún cambio en este estado de excepción, no hay mayor cobertura del territorio, que es lo que necesitamos“.

La parlamentaria del distrito 21 agregó: “Yo no me imagino que la ministra del Interior y el subsecretario no estén pensando en cómo bajar los hechos de violencia, pero deben tener una postura muy clara en enfrentar, combatir estos hechos y llamar las cosas por su nombre (…). El propio presidente ha dicho que hay hechos terroristas, pero cuando no invocan la Ley Antiterrorista para cosas como esta es una voladura de torres de corriente eléctrica parece contradictorio“.