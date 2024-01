Tras la denuncia que presentó Giorgio Jackson en su contra, el senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza manifestó que no se arrepiente por las declaraciones en su contra y aseguró que “nunca” lo imputó en lo particular.

¿Qué pasó?

El lunes, el exministro presentó querellas por los delitos de injurias y calumnias en contra del parlamentario oficialista y personeros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a propósito de declaraciones en el contexto del robo de 23 computados que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) y la investigación por el denominado Caso Convenios.

El líder de Revolución Democrática (RD) expresó que sus acciones legales apuntan a quienes lo vincularon públicamente a “hechos delictuales sin ninguna prueba”.

Reacción de Espinoza

Luego de emitir ayer su defensa al respecto, este martes el senador reiteró en entrevista con Noticias Express de CNN Chile no haberle imputado algo al exministro. “Yo he hecho una crítica política al rol que él tuvo y tampoco me puedo desdecir de algo que dije en su momento: yo no creo en lo particular de lo que fue ese robo de computadores, porque de una u otra manera creo que eso tiene que investigarse a fondo, que fue lo que ocurrió ahí, quiénes están involucrados en eso. Pero nunca yo imputé al ministro en particular”, afirmó.

En ese sentido, Espinoza comentó que tras emitir el tuit donde dijo que Jackson era “líder de una banda”, al otro día “dije claramente que cuando hablo de líder de la banda me refiero efectivamente a que él fue el líder que formó dentro de Revolución Democrática a estos jóvenes. Para mí son una banda al momento que llegaron a Antofagasta a delinquir y cometer ilícitos como los que hoy día me han dado la razón el tiempo”.

“Por tanto, yo no me arrepiento de haber dicho eso desde el punto de vista de no la imputación de un delito, porque yo no tengo ninguna elemento que me permita decir que Jackson fue causante o el autor intelectual como algunos han dicho, pero sí ellos no se pueden desdecir de que dentro de Revolución Democrática eran los líderes -él y Crispi- de haber formado a estos jóvenes, de haberlos instalado -cuando llegaron al Gobierno- en diferentes regiones del país donde comenzaron a cometer estos actos. Todos lo que venga después será la investigación judicial determine las eventuales responsabilidades que puedan tener figuras del ámbito político dentro de esos partidos”, sentenció.