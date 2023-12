El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, una de las voces más críticas desde el oficialismo al denominado Caso Convenios, sostuvo que un sector de Revolución Democrática (RD) tiene la estrategia de querer “meter” en el mismo “pozo de la corrupción donde ellos están involucrados” al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

En medio de los cuestionamientos por la arista Democracia Viva del proceso judicial que investiga el Ministerio Público ante presuntos hechos de corrupción en la firma de millonarios contratos entre el Minvu y la fundación, el personero de Gobierno afirmó que sí recibió un documento que hacía referencia a la ONG. Sin embargo, también indicó que este no contenía detalles de irregularidades.

Por su parte, desde la oposición presionan al presidente Gabriel Boric para que Montes deje su cargo.

¿Qué dijo Espinoza?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario socialista comentó que no es amigo del titular de Vivienda, pero sí compañero de partido, con quien compartió en distintas instancias en el Congreso Nacional. En ese sentido, Espinoza dijo que, puede sostener “dos cosas que creo que son importantes transparentarlas ante el país: el ministro Montes es una persona que tiene una intachable vida política, eso nadie lo puede criticar, nadie lo puede desconocer, y tiene una transversalidad ese criterio”.

No obstante, “si de algo pueden criticar al ministro Montes es de porfiado, porque fue porfiado. Yo fui de los primeros parlamentarios que les dijo, como presidente de la Comisión de Vivienda cuando explotó el Caso Convenios, que esto iba mucho más allá de Democracia Viva, que esto tenía que ver con Urbanismo Social, Procultura y otras fundaciones. Fue un mecanismo que idearon estas personas ligadas a Revolución Democrática para defraudar al Estado, si eso no hay que desconocerlo. El ministro se equivocó porque de alguna u otra manera empezó a defender a estas personas”, agregó.

Bajo ese punto, el senador recordó, por ejemplo, el respaldo que desde el Gobierno se le hizo al ahora ex secretario regional ministerial (seremi) del Maule Rodrigo Hernández, “y que terminó siendo destituido al par de horas después que el presidente lo blindó, porque se lo pidió Jackson y Crispi”, aseguró.

“Si algo tenemos que culpar a Montes es de su porfía, pero el ministro Montes no es una personas corrupta, no es una personas que esté involucrada en un acto que no corresponda. Y aquí hay que tener una distinción: Tania Rojas dijo que ella nunca le entregó antecedentes al ministro, y hoy día habla de que le entregó un informe”, añadió

Sin embargo, un secretario de Estado puede recibir un documento donde le detallen cuestiones que están ocurriendo en regiones, “pero si en ese informe no se detalla que hay ilícitos, cómo un ministro va a ser adivino para decir ‘oiga, ¿sabe qué? Tengo que actuar’”, sostuvo Espinoza.

“Entonces, lo que creo yo aquí es que Revolución Democrática, lo que quiere es, de alguna u otra manera, arrastrar a Socialismo Democrático a ser parte del mismo fango donde están involucrados ellos en los actos delictuales. Eso es lamentable desde el punto de vista político de la alianza (de Gobierno)”, continuó.

“Claramente, el ministro Montes tiene responsabilidad política”

Ante los cuestionamientos que surgen desde la oposición al secretario de Estado en el caso, el senador Espinoza comentó: “Si tú me preguntas si el ministro Montes tiene responsabilidad política, claramente la tiene, porque estas cosas ocurrieron en sus narices. Es como si a un gerente de una empresa le roban en sus narices. Ahí, el dueño de la empresa probablemente le va a decir ‘usted no puede seguir siendo el gerente’. Esto en política es así”.

“Pero de ahí a querer, como algunos pretenden, involucrarlo como que sea conocedor de hechos delictuales que no denunció (…). Yo conociendo a Montes, los largos años que lo conozco, estoy convenido y seguro que Montes nunca supo de las irregularidades, porque si las hubiera sabido, le hubiese entregado los antecedentes al Ministerio Público”, agregó.

Críticas a Revolución Democrática

Finalmente, el parlamentario del PS acusó que un sector de RD está implementando una estrategia para arrastrar al “fango” al ministro Montes.

Al respecto, Espinoza acusó que “Revolución Democrática ha mentido desde el día 1 en este tema. Mintió la diputada Catalina Pérez. Mintió el presidente de Revolución Democrática, el senador (Juan Ignacio) Latorre mintió siete veces en este caso (…). Latorre perdió toda credibilidad ante el país por todos los actos erráticos y después terminó diciendo algo que es más grave: que ellos conocían 10 días antes de que estallara el conflicto los graves hechos que hoy día están imputados. Y ayer se supo que un diputado de mi zona, el diputado (Jaime) Sáez, también era conocedor de estos temas”.

En ese sentido, el senador afirmó que en el caso hubo personas de Revolución Democrática que, “claramente, actuaron sabiendo que estaban cometiendo delito sus amigos, porque estos se formaron todos juntos y los formó Crispi. Crispi los instaló en diferentes regiones del país, por eso Crispi tiene una responsabilidad política en el cargo que hoy día está haciendo jefe de asesores, que es inaceptable que siga en el cargo”.

“Yo creo que aquí hay una estrategia de un sector de Revolución Democrática, de querer meter al mismo fango, al mismo pozo de la corrupción donde están ellos involucrados, de querer arrastrar al ministro Montes a ese fango”, sentenció.