El ex rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, conversó con Noticias Express de CNN Chile sobre las medidas que se planean implementar para enfrentar la crisis que tiene el centro educacional, entre las que figura la disminución de estudiantes por curso. “El problema no es del instituto, es un problema de Chile y afecta a muchos colegios emblemáticos”, afirmó Soto. “Las soluciones que han ido buscando por el momento son soluciones paliativas”, agregó el ex rector.