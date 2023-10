“Hay un acuerdo de 2 empresas para perjudicar la vida de 550 mil personas”. De esta forma reacción la de Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, de Turismo y Espectáculos (Anetur) ante el corte de agua programado para este fin de semana en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana.

El jueves de la semana pasada, Aguas Andinas informó que interrumpirá, entre las 17:00 horas del viernes 6 de octubre y las 6:00 horas del domingo 8 de octubre, el suministro de agua potable en zonas de Recoleta, Conchalí, Renca, Independencia, Providencia y Santiago, debido a trabajos en Isidora Goyenechea que tienen relación con las obras de construcción de la futura Línea 7 del Metro de Santiago.

Para ello se dispondrá 80 puntos de abastecimiento y el correcto cumplimiento de la medida será fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y autoridades de la región.

Sin embargo, esto ha causado molestia en grupos de locatarios. De hecho, la Asociación Gremial de los Empresarios del Barrio Lastarria (AG) interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la acción de la empresa sanitaria.

Anetur: “Esto se debió haber hecho con más tiempo de aviso”

Fernando Bórquez, presidente de (Anetur), aseguró a CNN AM de CNN Chile que, como gremio, han buscado soluciones para poder abrir durante el fin de semana. Para ello, se reunieron ayer con personal de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la región para conocer los requisitos para poder funcionar de “manera normal”.

“Ellos nos reciben -en buen chileno- muy buena onda”, indicó, “pero nos piden requisitos que son exagerados, a nuestro entender, y muy difíciles de cumplir. Se nos piden 30 litros de agua por persona y homologan una norma que es para los trabajadores, la llevan a los clientes”.

“Además, no es solo cualquier agua: obviamente es agua potable o potabilizada y tiene que tener la presión suficiente en el sistema para encender un calefón, o sea, tiene que ser con presión y además tiene que haber agua caliente, cosa que es, al menos en el rubro de la diversión nocturna como las discotecas, cabarets y pub, un requisito absurdo. Imagina una discoteque de mil personas, tendría que tener más de 30 mil litros de agua. Eso no lo consume un local ni en un mes ni en mucho tiempo”, continuó.

De este modo, Bórquez expresó que, a su juicio, o la norma es “muy antigua -entiendo que es del año 20 y algo, y otro decreto es del año 90 y tanto- o la verdad es que no conocen la realidad de los locales nocturnos y no hay la voluntad de poder facilitar las cosas para que nosotros podamos abrir”.

“Muchos empresarios están hoy día adquiriendo estaques, de esos grandes de 2.000-5.000 litros; adquiriendo motobomba o bombas para inyectar presión al sistema, pero en un sentido de realidad, porque vamos a tener que tener al final camiones aljibes afuera de los locales para poder ir rellenando estas estanques para cumplir los requisitos de la Seremi”, agregó.

Fue en ese contexto que el representante de Anetur afirmó que “hay el acuerdo de dos empresas -una privada, como es Aguas Andinas, y otra estatal, como Metro- para perjudicar la vida de 550 mil personas en el sector y para complicarle la economía a cientos de emprendedores, pequeñas empresas, locales comerciales, que no van a poder abrir en un fin de semana importante del mes”.

“Esto además se hace de manera tan precipitada, tan impositiva. Aquí los locales tienen contratados artistas, DJ internacionales, que no se contratan de un día para otro, que no se suspenden tampoco actividades de un día para otro, que vienen ya programadas de hace tiempo y aquí el costo lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, creemos que no es justo”, añadió.

Finalmente, Bórquez sostuvo que, como gremio, valoran la extensión del servicio de Metro de Santiago a otros sectores de la región, “y todo lo que esto conlleva, pero esto se debió haber hecho con más tiempo de aviso y, además, de una manera mucho más respetuosa a nuestra actividad, porque aquí nosotros estamos pagando hoy día a nuestro costo la expansión del Metro”.

Anetur concluyó diciendo que esperan que el tribunal de alzada se manifieste este jueves respecto al recurso de protección interpuesto.