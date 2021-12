En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, nuestros panelistas conversaron con el convencional constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria, sobre los diversos desafíos que deberá enfrentar el futuro gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

El contundente triunfo del candidato de Apruebo Dignidad en la segunda vuelta, la ampliación de la coalición que gobernará a partir del 11 de marzo de 2022 y el éxito de la Convención Constituyente, son algunos de los temas que analizó el abogado constitucionalista.

1. “Evidentemente un triunfo del 55% no se puede explicar en términos puramente de una generación votando por sí misma”

“Es probable que haya una dimensión generacional, pero evidentemente un triunfo del 55% no se puede explicar en términos puramente de una generación votando por sí misma. Probablemente, hay una generación para la cual votar por alguien de 35 años es votar por un igual no es algo extraño, no es algo novedoso, y eso contribuyo al resultado que hubo el domingo pasado”.

2. “El proceso constituyente no está asegurado por los resultados anteriores”

“Creo que antes de la primera vuelta había en la Convención una idea, bastante extendida, de que el resultado del proceso constituyente estaba garantizado por los resultados anteriores, por el plebiscito y la elección de mayo. Entonces, se creía, que la Convención podía actuar del modo que quisiera actuar porque no dependía de lo que hiciera la Convención, porque el éxito ya estaba asegurado. Eso claro, creo que llevó a comportamientos que luego fueron amplificados por una campaña de desprestigio y eso redundo en contra de la Convención. Por eso yo creo que el resultado de la primera vuelta, en sí mismo, iba a cambiar eso. Con independencia del resultado de la segunda vuelta, la primera vuelta muestra que el proceso constituyente no está asegurado por los resultados anteriores“.

3. “Hay parte de la derecha en la Convención que no tiene interés en el éxito del proceso constituyente”

“En mi opinión es claro que hay parte de la representación de la derecha en la Convención que no tiene interés en el éxito del proceso constituyente y que están ahí para obstaculizar, para boicotear, para bloquear, etcétera”.

4. “El proyecto de transformaciones de Gabriel Boric que necesita todo el apoyo disponible”

“El proyecto de Gabriel Boric es un programa de transformaciones que necesita todo el apoyo disponible (…) Todos recordamos la manera en que la DC participó del programa de la Nueva Mayoría, uno no puede olvidar esas cosas, no creo que sea razonable olvidarlas, pero tampoco es cosa que esas experiencias deban cerrar cualquier posibilidad de entendimiento“.

5. “La campaña de primera vuelta no supo hablarle al resto del país”

“Creo que hubo un esfuerzo correcto y eficaz de hablarle a quien no se le había hablado antes. Creo que lo que mostró el resultado de la primera vuelta, mostraba que la campaña de primera vuelta fue una campaña que no supo hablarle al resto del país, y la campaña de segunda vuelta hizo un esfuerzo por hablarle al resto del país”.