El alcalde de La Granja y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Felipe Delpin, se refirió a la decisión de militantes del partido, incluyendo ex integrantes del Grupo de los 13, de votar por la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la autoridad local dijo que “esperamos que podamos llevar una convivencia y que respetemos los acuerdos de la junta. Ahora, claro, ellos se están poniendo por sobre los acuerdos que adoptamos, legítimamente validados por nuestros estatutos, y esperamos que ellos cumplan la tradición, porque una persona que no respeta los acuerdos al interior de su partido difícilmente va a respetar más allá, a nivel supranacional”.

Lee también: Ex presidente Eduardo Frei anuncia que votará Rechazo en el plebiscito de salida

“Por otra parte, los camaradas que firmaron la carta del ‘Grupo de los 13’ que nos han llenado de orgullo por su valentía, coraje, de haber sacado un repudio al Golpe de Estado en momentos muy duros, la verdad es que ya han pasado cerca de 50 años y no todos pensamos de la misma forma que hace 50 años en los momentos del Golpe”, agregó.

Pese a ello, Delpin dijo que, como colectividad, “hay que abocarnos a poder construir esta Democracia Cristiana y esperábamos que ellos también pudieran sumarse a este acuerdo, pero yo respeto lo que ha dicho el camarada Belisario Velasco, aunque no lo comparto”.

En ese sentido, se le consultó al presidente de la colectividad si quienes no respeten el acuerdo podrían ser expulsados del partido. “Nosotros estamos abocados en otras tareas. Eso ya es una resolución que adopta nuestro Tribunal Supremo que es absolutamente autónomo de la mesa nacional de turno, eso ha sido así siempre. Es una decisión del Tribunal Supremo, no de la mesa nacional. No estamos facultados para eso”, respondió.