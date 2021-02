La Prueba de Transición (PTU) mostró una disminución en las brechas entre colegios particulares y municipales. Además, se duplicaron los puntajes nacionales en comparación con el año pasado, alcanzando una cifra similar a la de 2019.

En conversación con CNN Chile, Jorge Ibáñez, subdirector de política educativa de Educación 2020, señaló que “estos resultados no son comparables con los de los años anteriores, estamos hablando de instrumentos distintos, entonces estadísticamente no son comparables. No obstante, igual podemos hacer una comparación para ver si es que se repiten o no ciertos elementos”.

“Ciertas tendencias se repiten, que tienen que ver con la brecha que existe entre establecimientos particulares pagados con particulares subvencionados y municipales o públicos en las áreas de ciencias y matemáticas y eso nos invita sobre todo a mirar el sistema educativo“, dijo.

Lee también: Calendario de Admisión 2021: Revisa las fechas clave para conocer resultados, postulaciones y matrícula

Con respecto a cómo pudo repercutir la crisis sanitaria, el experto afirmó que “la pandemia le ha afectado a todos, pero no a todos por igual. Es distinto cómo le puede afectar a un estudiante que tiene su propio computador, una buena conectividad, versus un estudiante que tiene que usar el celular de su apoderado y tiene una mala señal o conectividad”.

De todas formas, expresó que “es importante señalar que el sistema de admisión no puede resolver una inequidad de origen, le puede brindar un poco más de justicia al acceso a la educación superior, pero acá lo que tenemos que mirar y no nos podemos olvidar es mirar el sistema educativo en su totalidad y cómo podemos hacer para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que pertenecen a los estratos socioeconómicos más vulnerables”.

En esa línea, señaló que “nosotros creemos que los cambios que se implementaron de la PSU a la PTU van en la dirección correcta, es decir, disminuyeron los contenidos en un 1/3, se incluyeron preguntas que buscan evaluar competencias y habilidades por sobre contenidos específicos, pero solamente en un 1/5 de las preguntas y se le está dando más peso en la ponderación al ranking y al NEM”.

“Pero creemos que todas esas medidas tienen que profundizarse necesariamente, se tiene que valorar más la trayectoria educativa de los estudiantes durante su etapa escolar, particularmente en media”, cerró.