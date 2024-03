Gonzalo Yuseff, exfiscal y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), conversó con CNN Chile sobre el caso de Ronald Ojeda. “No se vislumbra un móvil económico, (…) por lo que creo que hay un componente político que no puede ser olvidado. No nos podemos centrar solamente en las hipótesis policiales porque sin duda es difícil explicar una acción como esta, tan sofisticada”, sostuvo.