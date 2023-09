La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, opinó que “no tiene ningún sentido” tocar el aborto en tres causales con las normas aprobadas en el Consejo Constitucional.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, Matthei mencionó que a lo largo de la discusión del proceso constituyente se he involucrado poco en el tema constitucional. “Solamente he intervenido en dos ocasiones: una en el tema del aborto. A mi juicio, no tiene ningún sentido tocar el aborto en tres causales“, señaló.

La alcaldesa dijo no comprender la insistencia por parte de algunos sectores en el tema, ya que “es algo que está zanjado en la ciudadanía. Solo ese punto significa que la inmensa mayoría de la gente puede estar en contra“.

Al ser consultada sobre si saldría a marchar en el caso de que esto implique algún retroceso, Matthei respondió que si es necesario, sí. “Lo que pasa es que al estar mirando las encuestas y datos, muchas de las niñas que han usado esta ley tienen 13 años y han sido violadas“, comentó.

“Nunca he estado a favor del aborto libre. Pero sí siento que hay ciertas cosas que tú no le puedes pedir a una mujer. Tener un hijo de alguien que te violó es aún más violento“, concluyó.

