En conversación con Influyentes de CNN Chile, el ex asesor durante el gobierno de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, confirmó que votará “En Contra” de la propuesta de nueva Constitución emanada del Consejo Constitucional.

En diálogo con Paula Escobar, el sociólogo declaró: “Voy a votar ‘En Contra’ y creo que hay una coherencia, a mi juicio completa, con mi voto de Rechazo anterior”.

Ottone explicó que “la vez anterior, el texto que entregó la Convención en ese momento, para mí era un texto que no era bueno, no era un texto que permitía reforzar la democracia chilena. Era un texto que planteaba una serie de ausencias, desbalances entre los poderes; era un texto con un identitarismo muy marcado y, por lo tanto, no creía yo que en torno a ese texto se pudiera generar una Constitución sólida y duradera para Chile”.

En esa línea, y respecto a la propuesta actual, dijo: “Yo creo que el de ahora es una visión que mantiene las reglas democráticas, pero de manera desequilibrada (…). En esta ocasión en que tenían ellos (Republicanos) la mayoría total para poder hacerlo, se dejaron llevar por lo que yo llamo la pulsión hegemónica“.

“Y esa pulsión hegemónica los llevó a un texto que tiene una impronta conservadora“, concluyó.