Este sábado, el Ministerio de Salud reportó 4.380 casos nuevos y 19 muertes asociadas al COVID-19 en el país.

Esta es la cifra más alta de contagios por coronavirus en Chile desde el 27 de junio de 2021, cuando se registraron 4,488 casos positivos.

Con esto, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 a nivel nacional alcanza las 1.825.417. De éstas, 17.132 se encuentran en la etapa activa de la enfermedad.

Ante el fuerte avance de la pandemia en los últimos días en el país, el epidemiólogo Daniel Jiménez conversó con CNN Chile y aseguró que “es algo sumamente preocupante, porque hemos visto como los casos a nivel mundial, no solo acá en Chile, han ido aumentando exponencialmente en los últimos días y obviamente genera preocupación“.

Frente a esto, el director de Salud del Estudiante de la U. de Talca cree que “la cantidad de circulación del virus puede hacer que volvamos atrás en este control de la pandemia que hemos llevado hasta ahora“.

“La situación en la que estamos hoy día, con una alta tasa de vacunación, hace que los casos que son más severos y que necesitan hospitalización o ventilación no sean tantos como la comparación que hacía el ministro en junio del año pasado”, agregó.

El especialista enfatizó en que “hay que tener en consideración que es muy preocupante el alto número de casos, porque podría -eventualmente- aumentar el número de hospitalizaciones” en las próximas semanas.

“Casi de mil casos que teníamos a principios de enero, ahora tenemos 4.300 y probablemente, según las estimaciones que han hecho otros colegas, pronto llegaremos a los 6 mil casos y eso es sumamente preocupante“, expuso.

El epidemiólogo hizo un llamado al autocuidado y al no relajamiento de las medidas para evitar el contagio por COVID-19: “Si no nos cuidamos, si no usamos mascarillas, si seguimos reuniéndonos con otras personas en aglomeraciones sin ninguna precaución y si no aumentamos la tasa de vacunación podríamos llegar a un número alto de contagiados”.