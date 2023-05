El ex ministro Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación de la Isapres y sostuvo que “aquí todos somos parcialmente culpables, me incluyo yo que fui ministro e (incluyo a) las Isapres, porque no tomaron en cuenta tantas señales que se les dio”.

¿Qué dijo el exministro Paris?

En entrevista con CNN Chile, el otrora secretario de Estado y ahora presidente de Ipsuss, se refirió a la ley corta propuesta por el Gobierno y al proyecto alternativo presentado por senadores de oposición. Al respecto, señaló que el mejor camino “siempre es el diálogo“.

“Dentro del mismo Senado debe haber una conversación entre la Comisión de Salud y la de Constitución, Legislación y Justicia, y creo que ambas iniciativas pueden sumarse o adecuarse para obtener una mejor solución a este problema“, agregó.

En cuanto a las Isapres, el ministro recalcó que “el problema ha ido escalando en forma muy importante y creo que si hay posiciones diferentes lo ideal es dialogar y llegar a un acuerdo. Los ex superintendentes de Salud apoyan mucho la moción presentada por los senadores de oposición”.

Por otra parte, respecto al dinero, señaló que “las Isapres probablemente no van a ser capaces de devolver esa cantidad a los usuarios“. “Los expertos han dicho que eso las llevaría a la quiebra y las mismas Isapres han reclamado eso diciendo que no van a poder pagar porque, además, se disminuye el cobro mensual”.

Colisión entre poderes del Estado

El exministro también citó al abogado Pedro Barría y dijo estar de acuerdo con su postura: “Él afirma que este tema ha producido una colisión entre diferentes poderes del Estado y que la mantención del estado de derecho se pone en duda con esta colisión”.

“Aquí no ha habido tranquilidad. (…) Esto se ha ido complicando demasiado, por lo que creo que hay que dialogar, conversar con tranquilidad y buscar un acuerdo, especialmente tomando en cuenta fundamentalmente en los pacientes y la incertidumbre que se ha producido”, añadió.

Finalmente, manifestó que “nosotros (la administración anterior) enviamos muchos proyectos de ley para solucionar este problema -el fondo solidario, el seguro catastrófico, modificación a la ley de Fonasa e Isapre-, pero no avanzó ninguna de esas iniciativas porque los que están ahora en el Ejecutivo torpedearon el avance de esas leyes. Si hubiesen avanzado esas leyes, a lo mejor estaríamos en mejor posición para negociar una solución”.