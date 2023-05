Ante la candidatura en la Región de Arica y Parinacota de Karla Añes para las elecciones de este domingo, donde se escogerán a los integrantes del Consejo Constitucional, y luego de revelarse que la postulante inscrita del Partido De la Gente (PDG) fue condenada por tráfico de drogas en 2011, el secretario general la colectividad, Emilio Peña, dijo en CNN Chile: “Por el bien de ella, en términos prácticos, lo que nosotros hemos hecho es declinar la candidatura de manera formal -entendiendo que legalmente no se puede-, y también hacemos un llamado a que no voten por ella, por un tema de que no generemos más daño del que se está generando respecto al levantamiento de toda la información que implica la candidatura en su caso. Pero si, aquellas personas que levantan el proyecto en la Región de Arica y Parinacota, quieren seguir sintiendo que el Partido De la Gente los representa, hay otros tres candidatos que podrían absorber directamente esos votos”.