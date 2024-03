El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, recalcó que el allanamiento a las dependencias del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por el denominado Caso Audios, no detendrá la labor policial e investigativa de la institución.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros allanó este viernes la casa y oficina del alto mando de la PDI, luego de haber recibido la orden de entrada y registro que fue solicitada por la Fiscalía Oriente el 14 de marzo pasado.

La entidad persecutora fundamentó la acción tras las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla. Esto en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.

Desde el dispositivo móvil, se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI.

Además, la Fiscalía solicitó formalizar a Sergio Muñoz. La audiencia se realizará el martes 19 de marzo a las 9:00 horas.

Reacción del Gobierno

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el subsecretario Eduardo Vergara manifestó que, su juicio, “aquí lo que importa es que las instituciones hagan su trabajo“, al algo que como Gobierno han recalcado en todo momento, agregó.

“Nosotros nos inmiscuimos en este tipo de materias. Por eso tampoco comentamos este tipo de hechos (…). Nosotros, desde nuestros puntos de trabajo y espacio tenemos cierta limitancias”, continuó.

No obstante, la autoridad destacó que independiente de lo que esté pasando con este procedimiento liderado por el Ministerio Público, “nuestra Policía de Investigaciones va a seguir haciendo su trabajo en las calles todos los días“.

En ese sentido, sostuvo que, “eso no es para ser autocomplaciente, pero que son cosas que como país tenemos que reconocer: que las instituciones policiales tienen un piso robusto que nos permiten que la labor policial no para; esto no para la labor policial ni debilita la labor investigativa de la Policía de Investigaciones“.

“La labor policial y presencia estatal por medio de nuestras policías continúa con la misma fuerza y yo creo que es importante destacar”, finalizó.