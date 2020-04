El director de Espacio Público, Eduardo Engel, pidió al Gobierno “un poco más de esfuerzo en explicar bien la información que se va entregando” respecto a las cifras del coronavirus en Chile.

En entrevista con CNN Chile, el también académico de la Universidad de Chile explicó que “el número de tests que se reportan diariamente fluctúa muchísimo: hay días con ocho mil y en la misma semana días con 2.800. Entonces uno quisiera entender mejor qué está pasando realmente. Hay días en que el 11% ó 12% de tests da positivo y hay días en que el 5% da positivo”.

Una posibilidad, señaló, es que “hay un rezago de varios días desde que yo voy y me hago un test, hasta que le resultado llega y es reportado en este informativo diario del Gobierno”.

Por lo mismo, Engel planteó que tiene dudas “respecto a si tenemos la calidad de la información para tomar decisiones tan focalizadas”, como son las cuarentenas dinámicas que está aplicando el Gobierno.

“Yo hubiese pensado en estrategias que involucraran más comunas y no algo tan focalizado como creer que los positivos que se observan corresponden a todos los positivos que existen. Puede haber un exceso de confianza en la calidad de la información con que cuenta la autoridad al tomar estas decisiones, pero yo no tengo toda la información que ellos tienen”, señaló.

El académico criticó que no ha visto a países desarrollados aplicar la estrategia de cuarentenas dinámicas y que de aquí a fin de año proyecta la inmunización por contagio de sólo un millón de chilenos: “la inmunidad de rebaño igual no va a funcionar, en el sentido de que vamos a tener 17 millones de chilenos no inmunizados”.

Lo que él sugiere es aplicar una cuarentena total de tres semanas, ya que esta estrategia frenaría mucho más la expansión del virus: “la evidencia es muy clara, pero es muy importante tener funcionando un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento a la salida de la cuarentena, porque no podemos tener cuarentenas indefinidas de seis meses o volver cada mes a una cuarentena”.

“Si tenemos un sistema de trzabilidad bueno funcionando y tenemos esos tests de anticuerpos, que son mucho más fáciles de conseguir que el test PCR, podríamos salir jugado luego de una cuarentena de tres semanas y salvar muchas vidas en el proceso, y contribuir a que el costo económico sea menor”, agregó.