El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, conversó con CNN Chile en la antesala del duelo ante Coquimbo Unido. En ese sentido, el ex presidente de Blanco y Negro señaló que el club “pasó del momento deportivo más duro de nuestra historia a desarrollar un gran proyecto y una propuesta a partir del trabajo de Gustavo Quinteros”. Por último, Valladares lamentó la negativa de la delegación presidencial para la eventual entrega de la copa en el Francisco Sánchez Rumoso: “terminan imponiéndose los violentos (…) creo que no es sano y no corresponde”.