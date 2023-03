El Dr. Patricio Mardónez, presidente de la Red Nacional de Salud, conversó con CNN Chile sobre el cambio de hora y sostuvo que “todas las sociedades a nivel mundial han establecido que no es bueno. No existe ningún centro ni comité científico que diga que actualmente es favorable“. Asimismo, agregó que “hoy el Ministerio de Salud sabe que es malo, pero no tiene las competencias para cambiar el horario (…), ya que depende directamente del Ministerio de Energía”.