El integrante de la Comisión Experta Domingo Lovera (Frente Amplio) manifestó que hay enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional que han “desmontado el acuerdo político” que se estableció en el anteproyecto constituyente.

El pleno del órgano redactor ha seguido votando los artículos que formarán parte de la propuesta constitucional. Esto en medio de una serie de llamados que han surgido desde el mundo político para alcanzar acuerdos transversales.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el comisionado indicó que unas de las ventajas del borrador presentado por los expertos, “tanto por una cuestión de actitud como de diseño, descansaba en el hecho que nadie se veía excluido”.

“Es un anteproyecto que está abierto para darle la bienvenida a la política ordinaria, de modo tal, que esta es la que vaya delineando la forma precisa en que se van a entender las grandes disposiciones que están allí”, agregó.

Sin embargo, la preocupación de algunos personeros “es que con las enmiendas que se han venido aprobando, se ha venido desmontando ese acuerdo político”, aseguró.

“Esto pasa, en parte, por las mayorías que hoy día están a cargo del Consejo, que -como lo dije alguna vez- han tomado el lápiz entre ellos y no lo han compartido mucho y hoy día las enmiendas que vemos, creemos nosotros que están desmontando ese acuerdo político y están transformando la propuesta en una más bien cercana a un solo sector. Más bien partisana, con mucho detalle y también con algunas cuestiones técnicas de preocupación”, continuó.

En ese sentido, Lovera dijo que precisamente este fue uno de los puntos que se aprendió del proceso constituyente de 2020-2022.

No tener texto para plebiscito sería “señal fatal para la ciudadanía”

Lovera también se refirió a la idea que ha surgido en el mundo político de que el pleno del Consejo rechace o no logre los dos tercios para aprobar la propuesta constitucional, que luego tiene que ser sometido a plebiscito el próximo domingo 17 de diciembre, indicando que esto sería una mala señal para la ciudadanía.

“Si bien eso es una posibilidad reglamentaria, que es una suerte de norma de default, es decir, si el proyecto finalmente no se vota (aprueba) por el pleno, que tiene una votación final, efectivamente no hay texto que ofrecer a plebiscito”, indicó.

No obstante, “no es algo que alguien pueda activar voluntariamente ni tampoco yo creo que sea, a estas alturas, una cuestión de estrategia de ningún sector político. Yo al menos no lo he visto así y creo que sería una señal fatal para la ciudadanía”, sentenció.