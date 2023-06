Ante el alza de virus respiratorios en el país, el doctor y jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, analizó la alta ocupación de camas críticas pediátricas y la baja vacunación contra la Influenza: “La vacunación es importante, pero no es el único elemento. Hay que recordar que tenemos vacunas contra la influenza, que ha estado más baja de lo normal, pero contra el virus sincicial no disponemos de vacunas eficientes para proteger a los niños, entonces ese no es el factor”.