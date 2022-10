Los partidos políticos avanzaron en 12 principios para las bases del proceso constituyente. En ese sentido, el diputado Tomás Lagomarsino (independiente) aseguró en CNN Chile que “este es un avance significativo, es un insumo muy valioso, pero no es el acuerdo final”. Asimismo, manifestó que las bases “constituyen dos garantías: no se va a refundar el país; vamos a tener bases constitucionales que se van a tener que respetar, pero, por otro lado, no vamos a continuar con el modelo y el estado subsidiario que tanto daño nos ha hecho”.