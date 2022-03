Un grupo de diputados propuso suspender el impuesto específico a los combustibles, debido al alza que han estado experimentando. Esto, considerando, por ejemplo, que el valor de la gasolina ya ha superado los $1.000 y se espera que siga aumentando, debido su encarecimiento a nivel internacional y al aumento del dólar.

A ello se refirió el diputado de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum en conversación con CNN Chile, donde recordó que la Ley de Presupuestos 2022 aprobada el año pasado se hizo considerando un valor proyectado del cobre menor al actual y una “laguna fiscal mucho menor”.

“Hoy día tenemos una cantidad de recursos muy importante extra que no teníamos contemplados en la Ley de Presupuesto, alrededor de US$ 3.200 millones, que nosotros creemos que podemos reemplazar en el impuesto específico al combustible, por al menos durante este año que continuamos en pandemia y donde la reactivación económica no ha llegado”, sentenció.

El diputado destacó que el impuesto específico al combustible recauda US$ 2.200 millones anuales, por lo que considera viable que dicho monto sea cubierto por el alza que significa la venta del cobre y que de esta forma “nosotros calculamos que por lo menos $450 podríamos rebajar el precio del combustible, del litro de bencina de 95 octanos, por ejemplo”.

“También le estamos pidiendo una segunda cosa que es relevante, que tiene que ver con activar el Fondo de Estabilización del Petróleo, fundamental porque el kerosene, que es uno de los elementos que más se utiliza por los más humildes, está simplemente mucho más alto que la bencina incluso (…) y en invierno va a ser tremendamente necesario”, explicó.

El parlamentario además destacó que “van a sobrar recursos eventualmente, de esta recaudación extra del cobre, que la podemos utilizar perfectamente en aumentar el Ingreso Laboral de Emergencia para que más mujeres y jóvenes ingresen al mundo laboral que es el gran desafío del gobierno este año”.

“Nosotros pretendemos hacer lo más simplemente posible: reemplazar simplemente el cobro por esta recaudación extra fiscal que va a tener el Estado y con eso ayudar también a la reactivación económica a través de las pymes”, explicó Sauerbaum.

El diputado RN además señaló que desde su bancada tienen diferencias con el anuncio de reforma tributaria del Gobierno, ya que “a quienes se quiere apuntar es a quienes generan inversión, quienes generan Pymes, quienes generan trabajo”.