A menos de un día que se discuta en general el proyecto del segundo retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados y Diputadas, el parlamentario Jorge Durán, en conversación con CNN Chile, defendió la iniciativa que necesita 93 votos para avanzar al Senado.

Según indicó el diputado RN, este martes votará a favor del proyecto, asegurando que “he sido uno de los principales impulsores, incluso soy co-autor del proyecto con la diputada Pamela Jiles”.

Indicaciones del proyecto

El proyecto y ciertas indicaciones fueron discutidas en la comisión de Constitución y serán votadas en Sala, de acuerdo con Durán. Estas corresponden al posible cobro de impuestos al segundo retiro del 10% en caso de quienes reciban un sueldo mayor a los $2,5 millones, el pago del dinero en una sola cuota o la devolución voluntaria del monto en caso de haberlo cobrado.

Sobre la indicación de los impuestos, Durán estableció que “una de las cosas que la gente más reclama, es que todos los programas del gobierno han sido focalizados y que todas las personas quedan fuera por uno u otro motivo (…) entre esas, un porcentaje de la población que es mínimo y que es afortunado tal vez de tener una renta más alta”.

Sin embargo, en esos casos también se puede dar que “la mayoría de sus familiares, esposa o marido, están cesantes. Entonces si tal vez tenían un nivel de vida superior antes de la pandemia o estallido social, ahora es una sola persona la que tiene que solventar a un grupo familiar. Entonces, independiente del tramo que gane, los recursos se hacen escasos”, indicó el parlamentario al argumentar la necesidad de establecer la universalidad en el proyecto.

“Todos sabemos que esta segunda medida no es lo mejor, no es lo óptimo para las futuras pensiones. Pero cuando no hay otras alternativas, cuando el gobierno no logra llegar a algunos segmentos que por uno u otro motivo la focalización los deja afuera, la mejor alternativa es el segundo retiro“, concluyó al respecto.

Universalidad

Por otra parte, el parlamentario hizo hincapié en que este proyecto “no debería discriminar por edad, por sexo ni tampoco por situación socioeconómica”, ya que “hay personas que tenían un muy buen pasar antes de todo esto, pero ahora lo están pasando muy mal”.

Respecto de los dos millones de personas que quedaron sin fondos previsionales luego del primer retiro, el diputado Durán estableció que la mayoría de ellos son “jóvenes que tenían pocos años de imposición”. Por el contrario, “hay muchos adultos mayores o adultos jóvenes, que sí tienen un porcentaje importante” y que este proyecto los beneficiaría.

Otro de los argumentos contrarios a la iniciativa plantea que, de aprobarse este segundo retiro, serían entonces cerca de cuatro millones de personas que queden sin ahorros en sus AFP. Pero el parlamentario estableció que en este caso, “lo que buscamos es que de alguna manera el gobierno pueda acudir en ayuda de estas personas”.

Jorge Durán también enfatizó en la necesidad de aprobar la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo, planteando además las alternativas de “subir el porcentaje de cotización (…), también bajar la tabla de mortalidad, tratar de ver si las pérdidas las dejan de absorber las personas y que las absorban las empresas propiamente tal”, como medidas para aumentar las jubilaciones a nivel nacional.

Finalmente, el diputado oficialista descartó apoyar un posible nuevo proyecto que permitiría un tercer retiro de fondos AFP, ya que “no es oportuno estar haciendo un ofertón. Esta es la última opción”, sentenció.