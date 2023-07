El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, retomó la discusión a propósito de la decisión pública del jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, de rechazar la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario señaló que haber hecho público el voto “obviamente comenzó a producir dudas en los otros sectores. El diputado tiene trayectoria, sabe lo que va a producir, obviamente fue un salvavidas al Gobierno. No quiero insistir en la polémica, pero no me hagan no reconocer que esto fue un hecho de la causa, ellos -Jorge Guzmán y Francisco Undurraga- mermaron las posibilidades de esta acusación“.

Schalper hizo hincapié en que si todo Chile Vamos hubiese votado a favor, solo habrían faltado dos votos para concretar su objetivo, y que justamente tenían a “dos diputados del sur”, cuyos nombres no compartió para “no comprometerlos”, que sabía que “estaban muy claros de poder votar a favor”.

“Si fuera una diferencia planteada con antelación o de otra manera, obviamente sería distinto, pero aquí lo que pasó fue que pusieron palitos en la rueda en la recta final. Chile Vamos tiene un problema del que hay que hacerse cargo. Pero bueno, toda crisis supone oportunidad y yo espero que seamos capaces de darnos cuenta de que, o reestructuramos nuestra relación, o francamente se hace muy difícil seguir en los términos planteados“, enfatizó.

Junaeb

Con respecto a lo estrictamente relacionado con la acusación, el diputado recogió que está “conforme, pero no satisfecho” tras la jornada de votación, pues “lograron instalar un debate respecto al buen uso de los recursos públicos”, a propósito de la denuncia contra Junaeb.

Aun así, criticó a quienes votaron en contra y dijo: “Yo les preguntaría, cuando esto envejezca, porque esto va a envejecer mal, acuérdense de mí, la ciudadanía va a mirar para atrás y se van a preguntar cómo pudieron votar así los parlamentarios cuando tuvieron la oportunidad de ponerle freno“, agregó.

También anunció que el próximo lunes presentarán una denuncia ante la Fiscalía para “seguir profundizando en este asunto“.