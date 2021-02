Un nuevo estudio de la Universidad McMaster de Canadá concluyó que un 14,4% de personas recuperadas de COVID-19 están desarrollando diabetes tipo 1 y 2. Ante este nuevo antecedente, los médicos están haciendo un llamado a los pacientes a que retomen sus tratamientos.

La diabetóloga de la Clínica Alemana y miembro Sociedad Chilena de Diabetología, Kristel Strodthoff, explicó que “cuando los pacientes o el cuerpo en sí se estresa por alguna enfermedad, los niveles de azúcar tienden a subir, pero lo que es preocupante es que en los pacientes con coronavirus estos niveles de azúcar se han elevado aún más de lo que nosotros esperaríamos para el grado de inflamación que tienen”.

Esto ha hecho que los expertos sospechen sobre un efecto diabetogénico del coronavirus en sí, más allá de la inflamación producida por la enfermedad.

¿Por qué sucede esto? Strodthoff dice que las teorías son varias, pero podría ser porque “el coronavirus ingresa al interior de nuestras células por un receptor de una enzima convertidora que está también presente en las células beta del páncreas, que son las células que producen insulina, entonces este virus podría ingresar a estas células pancreáticas y disminuir la producción de insulina por parte de ellas”.

El estudio señala que muchos de los pacientes diagnosticados con diabetes no tenían antecedentes de la enfermedad, sin embargo, la doctora advierte que el análisis no especifica al respecto. “Sabemos que nuestros pacientes han discontinuado sus controles por temor a contagiarse durante los últimos meses, entonces es difícil poder establecer si aquellos pacientes que están hospitalizados por los niveles de azúcar altos relacionados al coronavirus venían de antes con una diabetes que no habíamos diagnosticado o si es que esto se desencadenó exclusivamente por el coronavirus”, dice.

La diabetóloga recordó que “el cuadro de coronavirus en pacientes con diabetes, especialmente en aquellos que están descompensados, evoluciona de manera más severa e incluso tienen un mayor riesgo de morir por coronavirus”.

Por eso, hizo un llamado a los pacientes crónicos a retomar sus controles y así compensarse de sus enfermedades: “una vez que están compensados, la evolución por coronavirus mejora considerablemente”.

A ello, sumó la invitación a vacunarse una vez que toque el turno de los pacientes con enfermedades crónicas.