En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile habló con Rafael Torrealba, un ciudadano chileno que estuvo detenido junto a Víctor Jara en el, en ese entonces, Estadio Chile.

“Nos sacaron de la universidad a las 06:00 horas a bombazo limpio, nos dejaron en calle Ecuador con las manos en la nuca, luego nos llevaron al Estadio Chile, hoy Víctor jara, y ahí pensamos que sería una cosa de momentos, pero no. Ahí se prolongó, si tú me preguntas cuántos días estuve, no tengo idea“, relató.

Torrealba permaneció mucho tiempo rodeado de mantas negras, armas apuntando en su contra y luminarias que le impedían saber si era de día o de noche.

“Sí, me tocó ver a Víctor, estar con él en sus últimos momentos. Yo no exijo venganza, nunca he matado a nadie y jamás mataría a alguien; pero sí exijo justicia, por lo tanto, sin perdón no hay olvido“, expresó.