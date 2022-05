A más de una semana de la instalación del estado de excepción en la macrozona sur, el Gobierno ha comenzado a evaluar su extensión, considerando los episodios de violencia y ataques armados que se han registrado durante los últimos días y que han puesto presión en torno a las competencias de las Fuerzas Armadas en el territorio.

La delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, conversó con CNN Chile para abordar el estado actual de las tensiones que se viven en las provincias afectadas por la situación, refiriéndose, por ejemplo, a la muerte de Segundo Catril tras una emboscada de encapuchados en Lumaco.

“Lo primero que hay que decir es que es una tragedia brutal y que nos afecta a todos directamente en el Gobierno. Nosotros entendemos que hay un problema, que es un problema extremadamente complejo en la zona. Estamos poniendo a disposición todas las herramientas con las que contamos para resolver este problema”, dijo la autoridad.

Dresdner enfatizó en que “este no es un problema exclusivo de seguridad“, planteando que en años anteriores, los estados de excepción no han logrado mitigar este problema: “Estamos hablando de grandes extensiones de territorio con muchos caminos que son rurales y también tenemos caminos forestales que son usados exclusivamente para esas faenas. Eso hace que la situación no sea tan sencilla de poder seguir”.

Lee también: Siches encabeza segundo consejo de gabinete interministerial en La Moneda: Seguridad e inflación son parte de los temas

“Aquí hay algo que está de fondo que es también lo que tiene que ver con el crimen organizado y por eso nosotros tenemos un foco en el crimen organizado, porque mientras no desbaratemos las bandas de crimen organizado, esto se sigue reproduciendo y está bastante permeado en distintas zonas“, aseveró.

Dresdner también se refirió al hecho de que el Gobierno no se querellara contra el líder de la Coordinadora Mapuche Arauco-Mapuche, Héctor Llaitul, recordando que actualmente cuenta con varias querellas en curso y enfatizando: “Seguir apilando querellas una sobre la otra no sé si es la solución a esto”.

“Acá no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una organización, estamos hablando de una situación que es extremadamente compleja y que no vamos a resolver solo atacando a un grupo específico, a una persona, a un territorio o solo con seguridad”, planteó la delegada.