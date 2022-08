El senador Alfonso de Urresti (PS) conversó con CNN Chile sobre los problemas de seguridad en la región de Los Ríos. “Con este tipo de cosas no se improvisa ni se pueden cometer errores porque claramente hay gente interesada que quiere que no se aborde esta situación”, sostuvo. Y agregó que no está claro el plan que tiene el Gobierno para la zona, ya que solo “se va improvisando y reaccionando a los distintos atentados“.