La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, abordó este sábado el atentado perpetrado contra tres funcionarios de Carabineros en la región.

Consultada por si el Gobierno tiene alguna información respecto al responsable del ataque, la autoridad expresó que “de momento no tenemos información respecto a reivindicaciones, lo que no significa que no pueda pasar en un futuro. Es parte de la investigación y no descartamos ninguna hipótesis“.