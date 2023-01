Ante la eventual acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, el senador del PC, Daniel Núñez, dijo a CNN Chile: “Las declaraciones públicas de un presidente de la República no pueden tener consecuencias jurídicas. No son un acto que vulnere la Constitución en forma grave, ni las leyes, que es lo que se establece como mérito para una acusación constitucional. Aquí se está levantando una cortina de humo, se quiere hacer algo que no tiene ningún fundamento ¿Por qué? Bueno, tal vez hay gente en la derecha que está preocupada porque la investigación del caso Torrealba -ex alcalde de Vitacura- es una verdadera caja de Pandora. Yo estoy seguro de que esto es un caso Penta de la misma magnitud o igual de grave. Pero claro, todavía -como hay secreto sumario- conocemos muy pocas cosas y en ese sentido, creo que se está tratando de atemorizar al presidente, a los partidos oficialistas, para que no se investigue este caso y no se llegue a fondo y se conozca toda la verdad de dónde fue a parar la plata los dineros que el ex alcalde Torrealba desfalcó y se robó de la Municipalidad de Vitacura”.