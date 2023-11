“No se adoptaron, las medidas suficientes para evitar la comisión de este tipo de hechos”. De esta forma reaccionó Cristián Vargas, exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) que fue desvinculado durante la investigación del Caso Penta en 2015, tras la revelación de una conversación que involucra al abogado Luis Hermosilla.

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) dio cuenta de un encuentro entre el letrado, la abogada Leonarda Villalobos y el representado Daniel Sauer, donde se menciona pagos a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

Al respecto, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio y tanto la CMF como el SII anunciaron acciones legales.

Reacción de Vargas

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Cristián Vargas comentó que “en los servicios públicos, en la administración del Estado, siempre está el riesgo de personas que pueden cometer este tipo de actos ilícitos por dinero. Por lo tanto, estos servicios deben tener una política muy activa de combate contra la corrupción y de prevención de estas situaciones ilícitas. Creo que ahí tal vez no ha habido la suficiente diligencia en ese sentido”.

Al respecto, el exsubdirector jurídico recordó el Caso Penta, del cual derivó la arista Caso SQM: “Aparecían involucrados funcionarios del Servicio de Impuestos Internos relacionados con actividades delictuales y en ese tiempo, fueron, por supuesto, drásticamente sancionados con destitución”.

“Entonces, yo creo que no hay que segarse a eso, obviamente. No hay que bajarle el perfil tampoco, me refiero por parte de estos servicios públicos. O sea, si bien son antecedentes preliminares los que se conocen, pero yo creo que estos mismos antecedentes sirven para enviar un mensaje tanto dentro de la institución, como a la ciudadanía, de que estas situaciones no se pueden permitir, que van a ser investigadas y sancionadas prácticamente”, añadió.

El periodista Sebastián Aguirre también aprovechó el espacio para consultarle a Vargas si ha habido cambios dentro del organismo tras lo ocurrido con el Caso Penta. “Yo no estoy en el Servicio de Impuestos Internos desde 2015, pero la visión que tengo es que precisamente no se tomaron, no se adoptaron, las medidas suficientes para evitar la comisión de este tipo de hechos”, respondió.

No obstante, fue enfático en sostener que no tiene duda de que “la gran mayoría de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos son personas con probidad, honestas y que quieren hacer cumplir bien con sus funciones”. “Pero siempre existe la posibilidad de personas que caen en actos de corrupción”, ante lo cual, es necesario tener los mecanismos de control adecuado, sentenció.