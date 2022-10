Los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana están trabajando en una propuesta conjunta para un nuevo proceso constituyente, en el que plantean un órgano con 125 miembros, 9 escaños indígenas, que sea paritario y que incluya un consejo de expertos con decisiones no vinculantes. Sobre esto profundizó el ex convencional, Cristián Monckeberg, quien afirmó a CNN Chile que “hacer más de lo mismo es un error y me huele que esa propuesta es un poco más de lo mismo. Yo creo que lo primero que habría que hacer es cambiarle el nombre, porque eso va a generar una dinámica distinta”.