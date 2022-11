La COP27 aprobó crear un fondo de daños y pérdidas por el cambio climático en países vulnerables. La iniciativa fue destacada entre los miembros de la conferencia, pero algunos siguen considerándolo insuficiente. Estefanía González, coordinadora de Greenpeace en Chile, conversó con CNN Chile desde Egipto, presentándolo como un acuerdo importante. La experta explicó dos aspectos fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

“Uno es la mitigación; es decir, cómo logramos detener la emisión de gases de efecto invernadero y poder estar en línea con un aumento que no supere los 1,5°. Lo otro es la adaptación: en aquellos casos donde ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático, cómo logramos transformar la vulnerabilidad en resiliencia para poder tener territorios que puedan resistir mejor los impactos”. ¿Dónde está el problema? González explicó que “históricamente, no hemos invertido lo suficiente ni en mitigación ni en adaptación; por lo tanto, hoy hay muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, donde hay comunidades vulnerables, que ya tienen pérdidas y daños irreversibles a causa del cambio climático, y ellos no han sido responsables de la crisis climática”.

Y agregó: “Hasta ayer, sábado, parecía imposible lograr un acuerdo. Verdaderamente imposible. De hecho, todos decían y se rumoreaba en los pasillos que íbamos a tener una COP que no iba a tener acuerdo; y sin embargo, en las últimas horas, se logró destrabar. Esto también muestra la importancia de la voluntad política, porque no es que no se pueda llegar a los acuerdos; en general, el mundo en desarrollo jugó un juego de no querer poner en mesa soluciones“.