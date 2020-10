Durante el último balance sobre la pandemia del coronavirus entregado por el Ministerio de Salud (Minsal), el ministro Enrique Paris emplazó a la Fiscalía preguntando por qué “no persiguen” a quienes incumplen las medidas sanitarias “cuando hay fiscales que persiguen a ex ministros de Salud”.

Las palabras del secretario de Estado, en relación a las pesquisas que realiza el Ministerio Público en el marco de las querellas contra Jaime Mañalich, no fueron bien recibidas por los persecutores, quienes incluso admitieron sorpresa ante dichas declaraciones.

“Me sorprendió bastante esta manifestación del ministro de Salud”, dijo Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF). “No sé qué tiene que hacer el ministro de Salud emplazando a otro poder del Estado, a gente que en realidad tiene que hacer su pega y él tiene que hacer la de él“.

En ese sentido, Uribe comentó que el ministro Paris “proyecta ser un hombre muy prudente” y que su forma de hablar denotan cuidado de sus palabras, pero que “en este caso no ha dado muestras de prudencia“.

“Él no tiene por qué estar emplazando a los fiscales. Se nota, al menos uno percibe, cierta animosidad contra el Ministerio Público que es impropia de su cargo. Preferiría que él no hubiese dicho eso, no aporta nada“, agregó.

Por otro lado, descartó que fuera una forma de presión sobre la investigación contra Mañalich, y que aunque así fuera “no tienen ningún destino porque los fiscales que están en esa causa no se van a dejar presionar por los comentarios que haga el ministro“.