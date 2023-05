Ante el rechazo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre la eliminación de la rotonda de Plaza Baquedano en el marco del nuevo plan eje Alameda-Providencia, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo en CNN Chile: “Yo no sé si la alcaldesa está desinformada, pero objetivamente este proceso ha tenido el proceso de participación más importante que ha tenido cualquier proyecto interurbano en la ciudad de Santiago. Más de 15.000 personas participaron no solamente diciendo ‘me gusta’ o ‘no me gusta’, incidiendo en talleres con los arquitectos y con los ingenieros. Además, el proyecto contempla otros espacios de consulta para mejorar el planteamiento”. “A mí no me parece que una comuna diga como veto ‘a mí no me gusta lo que se quiere hacer en la ciudad, yo simplemente lo prohíbo’. Gracias a Dios tenemos facultades a nivel central que lo impiden, pero eso no inhibe que podamos tener espacios de participación (…). No pueden decidir un grupo de vecinos de una comuna lo que afecta a siete millones de habitantes en todo Santiago”, sentenció.