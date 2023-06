En entrevista con CNN Chile, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las críticas que han realizado los gobernadores al proyecto que reemplaza la figura del delegado presidencial: “Nos sentimos muy defraudados con la forma y el fondo de este proyecto de ley (…). Pretendía, supuestamente, eliminar una figura que genera duplicidad y confusión en las regiones, como lo es el delegado, pero no solo se le mantiene, sino que se le pone como nombre ‘jefe regional’ y se le aumentan las atribuciones (…). Si tú no vas a hacer un cambio, mejor no lo hagas, porque si no parece una tomadura de pelo“.