Ante la desaprobación que han marcados los primeros 50 días de la administración del presidente Gabriel Boric, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales (UDP) Claudio Fuentes explicó que “todos los gobiernos de los últimos años parten yendo a la baja”, pero que en este caso “ha sido más rápido”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el especialista analizó la autocrítica del mandatario, donde admitió que han existido errores e indicó que cambió de opinión sobre los proyectos de retiro de ahorros previsionales.

“Eso tiene una explicación más estructural: todos los gobiernos -Bachelet 1 y 2, Piñera 1 y 2, y Boric- ¿qué les ha pasado? Que llegan con un potencial electoral que llega al 30%, o sea, no más del 30% del electorado votó por estos presidentes”, sostuvo.

“Por lo tanto, es esperable una baja porque no cuentan con la lealtad en la votación de la gente que opina en las encuestas y, por lo tanto, ahí hay un factor estructural que hace que todo baje”, agregó.

No obstante, Fuentes indicó que “identificar si es culpa de Siches o de alguna otra acción política es bien difícil. En encuestas semanales, además, y en encuestas que no preguntan a la ciudadanía ‘bueno, pero por qué usted está valorando tan mal al Gobierno o tan bien al Gobierno’. Por lo tanto, no lo podemos saber”.

Pese a ello, añadió, “podemos inferir que ciertos elementos asociados a delincuencia, al tema de salud, al tema del desempleo, ciertamente pueden tener un efecto importante, porque son las preocupaciones que la gente tiene”.