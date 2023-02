Esta semana, el Banco Central anunció que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre cayó un 1,0% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En entrevista con CNN Chile, la ministra de Hacienda (s), Claudia Sanhueza, destacó que la cifra “fue bastante mejor a la esperada y, por lo tanto, esto ya refleja que la economía está empezando un periodo de mejoras paulatinas”.

“Derriba ciertos miedos que había respecto a cómo estaba funcionando la economía“, dijo, y agregó que “sabíamos que el 2022 era de ajuste de la economía, posterior a un año desequilibrado en 2020 y 2021, pero ya para el 2023 vamos a volver a nuestro camino”.

Por otra parte, la secretaria de Estado se refirió a la contracción del gasto público durante el año 2022, lo que permitió que el balance fiscal terminara con un saldo positivo de 1,1%, el mejor resultado desde el 2011.

“Es importante por varios motivos. Uno de ellos es porque el Gobierno se comprometió antes de asumir (…) a tener un camino de consolidación fiscal, lo que significaba cumplir con el presupuesto que se había hecho durante el Gobierno pasado para el 2022 y eso era de alguna manera incierto para varios actores”, señaló.

Según Sanhueza, si no se realizaba la consolidación fiscal este año, “nuestra deuda pública iba a crecer muchísimo y en el largo plazo ya iba a ser difícil sostenerla (…). Entonces, sin dejar de lado las políticas sociales que tenemos, ni despreocuparnos también del largo plazo, logramos esta consolidación fiscal“.

Venta de dólares

Esta semana, el Ministerio de Hacienda informó que durante el mes de febrero el Banco Central comenzará a vender cerca de US$ 2.000 millones. “Se hace con el objetivo de tener caja en el presupuesto para poder cumplir con los compromisos de principio de año”, explicó la ministra.

“No es una intervención en el mercado cambiario ni mucho menos, sino que es básicamente para tener ingresos en pesos y financiar el gasto los primeros meses. (….). No estimamos ningún impacto en el tipo de cambio (…) y, de hecho, el año pasado la venta fue mayor y no hubo impacto en ese sentido”, cerró.